В Севастополе лицензируют медорганизации. Какие учреждения уже получили лицензии

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер и городская больница №9 получили лицензии на отдельные виды деятельности.

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер получил лицензию на оказание медицинской помощи по профилю «Рентгенология». Также во взрослой поликлинике городской больницы № 9 лицензию теперь имеют кабинеты терапевта, акушера-гинеколога, общей врачебной практики, функциональной диагностики, прививочный, процедурный, неотложной медицинской помощи, а также кабинеты узких специалистов. Городская больница № 9 получила лицензию на новый адрес: улица Костычева, 6-А в посёлке Сахарная головка, там располагается врачебная амбулатория, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую сектором лицензирования Управления по лекарственному обеспечению и лицензированию фармацевтической деятельности департамента здравоохранения города Анну Тараленко.

Государственные медицинские организации, по словам чиновника, продолжают активную подготовку к лицензированию. Помещения медучреждений приводятся в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации: выполняются капитальные, косметические ремонты, реконструкция старых помещений и возведение новых объектов здравоохранения.

Напомним, получить разрешение для осуществления своей деятельности обязаны как государственные, так и частные медучреждения. Работать без лицензии, согласно законодательству, больницы и другие медицинские учреждения, а также немедицинские организации, которые ведут медицинскую деятельность, могут по уведомлению до 1 июля 2023 года.