В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие после обстрела ВСУ

Пиротехники МЧС России очистили улицы Севастополя от взрывоопасных предметов, упавших после ракетного удара в ночь на 2 августа.

На улице Симонка на техническом этаже девятиэтажки обнаружена часть ракеты. Она пробила крышу здания, жильцы не пострадали. Людей эвакуировали в пункт временного размещения. Специалисты ведомства уже вывезли боеприпас на полигон и уничтожили. На проспекте Генерала Острякова обнаружены обломки ракеты и множество суббоеприпасов. Из ближайших домов эвакуировали людей. Опасные объекты уничтожены на месте. Эвакуированные люди возвращаются в жилье, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.