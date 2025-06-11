В Севастополе ликвидировали бомбу массой 250 килограммов

Сотрудники МЧС России по городу Севастополю провели очередную операцию по уничтожению взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны. Ликвидировали немецкую авиабомбу SD-250 массой 250 килограммов. Её обнаружили Камышового шоссе при проведении строительных работ.

Бомба применялась для поражения фортификационных сооружений, техники и живой силы. В данной операции задействовалось 5 специалистов части пиротехнических и специальных водолазных работ, также сотрудники аварийно-спасательной части обеспечивали оцепление. Для мониторинга местности использовались беспилотные авиационные системы, – рассказывает Виктор Ильенко, начальник отделения подводного разминирования части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Обследовав боеприпас, пиротехники чрезвычайного ведомства определили, что тип и состояние взрывателя позволяют выполнить перевозку. Транспортировав находку на спецполигон, её уничтожили путём контролируемого подрыва.

Всего в 2025 году севастопольские пиротехники МЧС России уничтожили более 340 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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