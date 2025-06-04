В Севастополе ликвидировали нарколабораторию и изъяли 14 кг мефедрона

По версии следствия, производство запрещённых веществ организовал 35-летний житель Краснодарского края. В теневом сегменте сети Интернет он инициативно обратился к анонимному администратору наркомаркета с предложением изготавливать «синтетику». Для успешной реализации задуманного неустановленные кураторы преступного бизнеса приобрели в сельской местности Ставропольского края дом, где была оборудована нарколаборатория для подпольного производства мефедрона. После того как была изготовлена крупная партия криминального товара, трое наркокурьеров арендовали автомобиль и отправились в Севастополь, предварительно спрятав 10 свёртков с «синтетикой» в полость запасного колеса. Они намеревались сбыть запрещённые вещества бесконтактным способом, однако осуществить задуманное не успели. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю задержали их с поличным и изъяли более трёх килограммов мефедрона. Кроме того, в Крыму были задержаны две закладчицы, которые успели оборудовать почти 40 тайников с наркотиками на территории Севастополя и Ялты, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Краснодарском крае четвёртого курьера с двумя килограммами запрещённых веществ и наркодельца, производившего криминальный товар.

Во время выезда в служебную командировку в Ставропольский край оперативники обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию. В ходе обыска оттуда было изъято более восьми килограммов готового наркотика, 234 пластиковых канистры с компонентами для его производства, а также различное оборудование и ёмкости.

Всего из незаконного оборота оперативниками было изъято почти 14 кг наркотических средств.

На время следствия все семь фигурантов, которым вменяются изготовление, хранение, перевозка и сбыт синтетических наркотиков, заключены под стражу. Расследование продолжается.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю