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В Севастополе ликвидировали нарколабораторию и изъяли 14 кг мефедрона

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:45 04.06.2025

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю проводится предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его фигурантами являются семь участников межрегиональной преступной группы, в том числе так называемый «химик», который изготавливал наркотик, четверо курьеров и две розничные закладчицы.

По версии следствия, производство запрещённых веществ организовал 35-летний житель Краснодарского края. В теневом сегменте сети Интернет он инициативно обратился к анонимному администратору наркомаркета с предложением изготавливать «синтетику». Для успешной реализации задуманного неустановленные кураторы преступного бизнеса приобрели в сельской местности Ставропольского края дом, где была оборудована нарколаборатория для подпольного производства мефедрона. После того как была изготовлена крупная партия криминального товара, трое наркокурьеров арендовали автомобиль и отправились в Севастополь, предварительно спрятав 10 свёртков с «синтетикой» в полость запасного колеса. Они намеревались сбыть запрещённые вещества бесконтактным способом, однако осуществить задуманное не успели. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю задержали их с поличным и изъяли более трёх килограммов мефедрона. Кроме того, в Крыму были задержаны две закладчицы, которые успели оборудовать почти 40 тайников с наркотиками на территории Севастополя и Ялты, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Краснодарском крае четвёртого курьера с двумя килограммами запрещённых веществ и наркодельца, производившего криминальный товар.

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Во время выезда в служебную командировку в Ставропольский край оперативники обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию. В ходе обыска оттуда было изъято более восьми килограммов готового наркотика, 234 пластиковых канистры с компонентами для его производства, а также различное оборудование и ёмкости.

Всего из незаконного оборота оперативниками было изъято почти 14 кг наркотических средств.

На время следствия все семь фигурантов, которым вменяются изготовление, хранение, перевозка и сбыт синтетических наркотиков, заключены под стражу. Расследование продолжается.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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