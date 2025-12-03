Прямо сейчас:
В Севастополе ликвидировали несанкционированную свалку отходов. После вмешательства прокуратуры
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе ликвидировали несанкционированную свалку отходов. После вмешательства прокуратуры

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:04 03.12.2025

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований природоохранного и земельного законодательства в деятельности ООО «Завод ЖБИ № 1».

Установлено, что на арендованном заводом земельном участке на ул. Камышовое шоссе и двух прилегающих участках допускалось складирование отвалов грунта и отходов строительства. Общая площадь загрязненной территории составила 8,3 тыс. кв. м. Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на завод обязанности освободить земли от несанкционированной свалки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Иск прокурора удовлетворен. Исполнение судебного решения находилось на контроле надзорного ведомства. В настоящее время участки полностью освобождены от отходов.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

