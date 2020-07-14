В Севастополе ликвидировали очередную «партию» боеприпасов времён ВОВ

Очередную «партию» боеприпасов времён ВОВ в Севастополе обнаружили в Нахимовском районе.

Получив сообщение о том, что при проведении земельных работ в окрестностях станции Мекензиевы горы найдены предметы, похожие на боеприпасы, взрывотехники ОМОН «Беркут» на месте провели их идентификацию. Росгвардейцы установили, что в поле обнаружены 100-мм артиллерийский снаряд, шесть 50 мм минометных мин и граната РГД-33, оставшиеся в земле со времен войны. Все боеприпасы сотрудники ОМОН Росгвардии передали специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.