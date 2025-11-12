Прямо сейчас:
В Севастополе ликвидировали свалку отходов размеров свыше 2,2 га. После вмешательства прокуратуры

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:10 12.11.2025

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Было установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения в районе села Терновка незаконно размещались строительные отходы, отвалы грунта и автомобильные покрышки. Участки находятся в собственности трех физических лиц, которым они передавались в соответствии со схемой раздела земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Память Ленина». Общая площадь загрязненной территории составляла свыше 2,2 га.

Природоохранный прокурор направил в Гагаринский и Балаклавский районные суды г. Севастополя исковые заявления о возложении на собственников обязанности провести рекультивацию земель, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Иски прокурора удовлетворены. Надзорное ведомство проконтролировало фактическое исполнение судебных решений и устранение нарушений закона. В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована, земельные участки рекультивированы.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

