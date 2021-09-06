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В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:13 06.09.2021

Сегодня днем (в 14:21) по системе «112» поступило сообщение, что в Севастополе. В районе Камышового шоссе (у поворота на Казачью бухту) горит складское здание.

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

К месту незамедлительно выдвинулись два отделения 6-Й пожарно-спасательной части, два отделения 1-й части, одно отделение 2-й части, силы Специализированного отряда, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления, по две автоцистерны Черноморского флота и регионального отделения ВДПО. Для подвоза воды были направлены автоцистерны предприятий «Водоканал» и «Севастопольский автодор». Для мониторинга обстановки – группа робототехнических средств и беспилотных авиационных систем.

По прибытии выяснилось, что здание мебельного склада на площади 600 квадратных метров полностью объято пламенем, происходит обрушение стен, кроме того, рядом горит трава – также на площади 600 квадратных метров. Незамедлительно было сформировано 4 газодымозащитных звена, на тушение пожара и охлаждение конструкций были поданы 4 ствола «А», предпринята пенная атака, — рассказали в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

В кратчайший срок пламя было локализовано, открытое горение устранено. Для разборки конструкций привлечена инженерная техника городских служб. Полностью ликвидировать последствия пожара удалось только в 19:19.

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

Было установлено, что основная пожарная нагрузка в здании – это поролон, вследствие чего динамика развития пожара была очень интенсивной. Условие, способствующее развитию данного пожара – отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения на данной территории. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники надзорного органа МЧС России, – прокомментировал ИО начальника ГУ МЧС России по г. Севастополю Алексей Большов.

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

Всего на месте было задействовано 77 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 человек личного состава и 13 единиц техники. Погибших, пострадавших нет.

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

В Севастополе ликвидирован крупный пожар в районе Камышового шоссе

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