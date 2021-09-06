В Севастополе ликвидирован пожар площадью 1 гектар: горела трава в районе станции «Мекензиевы горы»

6 сентября, в 10:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в районе станции «Мекензиевы горы» по улице Энергетиков горит трава.

По рангу пожара 1-БИС по указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: по одному отделению 3-й и 5-й пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления, а также по одной автоцистерне от регионального отделения ВДПО, Черноморского флота, Севастопольского лесхоза и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя. Для мониторинга обстановки к месту направилась группа робототехнических средств и беспилотных авиационных систем МЧС. Для подвоза воды –техника предприятий «Севастопольский автодор» и «Водоканал», — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

По прибытии подразделения подтвердили информацию о возгорании: площадь пожара составляла 1 гектар, имелась угроза распространения пламени. Незамедлительно на тушение были поданы 3 ствола «Б», один ствол высокого давления, ранцевые огнетушители и подручные средства. Благодаря слаженным и умелым действиям огнеборцев увеличения масштабов пожара ужалось избежать. В кратчайший срок была выполнена локализация огня, устранено открытое горение. Полная ликвидация пожара произведена в 12 часов 38 минут.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются. На месте работают представители органа дознания МЧС России. Всего в работах участвовали 23 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек личного состава и 5 единиц техники.