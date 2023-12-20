В Севастополе ликвидирован пожар в маршрутном автобусе

19 декабря, в 16:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в районе ТСН «Родник» (10-й км Балаклавского шоссе) горит маршрутный автобус.

К месту направлены силы МЧС России: по одному отделению 1-й и 4-й пожарно-спасательных частей. По прибытии информация подтвердилась. На тушение подан ствол «высокого давления». Площадь пожара составила 10 квадратных метров, на данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия экстренных служб. Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Уточним, что на ходу загорелся маршрутный автобус «12-А». Водитель и пассажиры вовремя покинули салон. Автобус выгорел полностью. В причинах автопожара разбираются эксперты.