В Севастополе ликвидируют последствия непогоды

После сильного дождя в Севастополе дорожные службы и коммунальные предприятия продолжают устранять последствия непогоды. ГБУ «Севастопольский автодор» задействовал более 20 дорожных рабочих и 14 единиц техники для очистки проезжей части от наносов и посторонних предметов.

Бригады работают на улицах Новикова, Генерала Мельника, Героев Севастополя, Котовского, Вокзальной, Фиолентовском и Монтесорском шоссе. Также специалисты устраняют подтопления проезжей части с использованием комбинированной илососно-каналопромывочной машины на улицах Бухта Казачья, Рыбацкий причал и Горпищенко.

Подрядчик уже убирает последствия ливня в районе улицы Пожарова, где сильный дождь нанес на проезжую часть грунт и щебень.

Параллельно ГУПС «Водоканал» проводит проверку и очистку ливневых решеток по всему городу. Специалисты уже привели в порядок 44 решетки, очистив их от листьев, веток и мусора, который нанесла вода.

Если вы заметили проблему на дороге (наносы, засоры), звоните в круглосуточную диспетчерскую «Севавтодора»: +7 (8692) 45-56-72 или +7 (979) 024-00-17.

О засоре ливневой решетки или застое воды сообщайте в «Водоканал» по телефонам: +7 (8692) 54-42-68 или +7 (8692) 54-47-80.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя