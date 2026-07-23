В Севастополе ликвидируют последствия непогоды

После утреннего ливня в Севастополе дорожные и коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. ГБУ «Севастопольский автодор» задействовал 30 дорожных рабочих и пять единиц техники. Бригады работают на трассе Ялта–Севастополь, Рыбацком причале, Фиолентовском и Монастырском шоссе, а также на улице Шабалина.

В связи с подтоплением дороги на улице Горпищенко троллейбусы № 7А изменили схему движения до конечной остановки на улице Горпищенко без заезда в поселок Дергачи. Для оперативного восстановления маршрута «Севавтодор» направил на место спецтехнику. Дорожники будут работать в течение всего дня, пока полностью не устранят подтопления и грязевые наносы — как вручную, так и с помощью техники.

Бригады «Водоканала» с самого утра дежурят на улицах города. Специалисты следят за состоянием ливневой канализации и, где необходимо, очищают решетки от мусора, чтобы вода быстрее уходила.

Если вы заметили проблему на дороге (наносы, подтопления) — сообщите в круглосуточную диспетчерскую «Севавтодора» по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 (979) 024-00-17.

О забитой ливневке или застое воды сообщайте в диспетчерскую «Водоканала»: +7 (8692) 54-42-68 или +7 (8692) 54-47-80.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя