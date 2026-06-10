В Севастополе локализован пожар в здании Музея-Панорамы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что МЧС России, городская спасательная служба, работники музея и другие профильные ведомства продолжают устранять последствия атаки на здание Панорамы. По его словам, очаг возгорания удалось локализовать.

Глава региона признал, что потери от удара значительные. Огнём полностью уничтожено живописное полотно, которое находилось на финальном этапе реставрационных работ. Также сгорело внутреннее оформление здания, серьёзный урон нанесён предметному плану экспозиции.

Развожаев напомнил, что украинская сторона неоднократно утверждала, будто удары наносятся лишь по военной инфраструктуре. Однако произошедшее, по мнению губернатора, наглядно демонстрирует подлинные цели подобных атак — беспилотник был направлен в один из ключевых символов Города-Героя.

Тушение оказалось особенно трудным. Кумулятивный боеприпас пробил историческую медную крышу, после чего загорелись стропильные конструкции и элементы внутренней экспозиции.

По словам губернатора, тяжелее всего случившееся переживают сотрудники музея. Многие из них встретили утро прямо в здании Панорамы. Для тех, кто отдал работе в музее долгие годы, трагедия стала личной.

Развожаев отметил, что с раннего утра ему звонят из разных уголков страны — друзья, коллеги, чиновники и представители бизнеса. Все интересуются, как можно помочь и ускорить восстановление памятника. По его оценке, случившееся объединило всю Россию.

Губернатор подчеркнул, что все материалы заблаговременно переведены в цифровой формат. Сохранились также фрагменты подлинного полотна работы Франца Рубо, которые удалось спасти ещё во время Великой Отечественной войны и впоследствии отреставрировать. Два таких фрагмента уже завтра будут показаны на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина», расположенном по адресу улица Ленина, 35.

источник: КрымИНФОРМ

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