В Севастополе локализован пожар в здании Музея-Панорамы

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В Сакском районе сотрудниками Госавтоинспекции был пресечён факт попытки дачи взятки должностному лицу Сегодня 11:20 В ходе патрулирования села Поповка экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Лада Веста»: заметив служебный автомобиль полиции, водитель резко сменил направление движения и свернул на другую улицу. Вызвав подозрения у сотрудников полиции. Экипаж последовал за транспортным средством и после подачи звукового сигнала остановил его. За рулём «Лады Веста» находился 49‑летний житель Донецка, чьи действия и внешний вид явно свидетельствовали о состоянии алкогольного опьянения. Проведено медицинское освидетельствование мужчины с применением газоанализатора — результаты которого показали, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму в семь раз. Стремясь избежать ответственности за совершённое правонарушение, водитель предпринял попытку дачи взятки сотрудников Госавтоинспекции: несмотря на чёткое предупреждение о противоправности таких действий и угрозе уголовной ответственности, мужчина положил 10 тысяч рублей на переднее сиденье служебного автомобиля. Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была незамедлительно вызвана следственно‑оперативная группа. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Водитель отстранён от управления транспортного средства, а автомобиль помещён на специализированную стоянку. Все собранные сотрудниками полиции материалы направлены в органы дознания для принятия процессуального решения. Госавтоинспекция подчёркивает: дача взятки должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность. Водителям настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и ни при каких обстоятельствах не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — это напрямую угрожает безопасности всех участников дорожного движения. Пресс-служба МВД по Республике Крым
скрин видео: КрымИНФОРМ

В Севастополе локализован пожар в здании Музея-Панорамы

Опубликовал: news-parser в Актуально 18:12 10.06.2026

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что МЧС России, городская спасательная служба, работники музея и другие профильные ведомства продолжают устранять последствия атаки на здание Панорамы. По его словам, очаг возгорания удалось локализовать.

Глава региона признал, что потери от удара значительные. Огнём полностью уничтожено живописное полотно, которое находилось на финальном этапе реставрационных работ. Также сгорело внутреннее оформление здания, серьёзный урон нанесён предметному плану экспозиции.

Развожаев напомнил, что украинская сторона неоднократно утверждала, будто удары наносятся лишь по военной инфраструктуре. Однако произошедшее, по мнению губернатора, наглядно демонстрирует подлинные цели подобных атак — беспилотник был направлен в один из ключевых символов Города-Героя.

Тушение оказалось особенно трудным. Кумулятивный боеприпас пробил историческую медную крышу, после чего загорелись стропильные конструкции и элементы внутренней экспозиции.

По словам губернатора, тяжелее всего случившееся переживают сотрудники музея. Многие из них встретили утро прямо в здании Панорамы. Для тех, кто отдал работе в музее долгие годы, трагедия стала личной.

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Развожаев отметил, что с раннего утра ему звонят из разных уголков страны — друзья, коллеги, чиновники и представители бизнеса. Все интересуются, как можно помочь и ускорить восстановление памятника. По его оценке, случившееся объединило всю Россию.

Губернатор подчеркнул, что все материалы заблаговременно переведены в цифровой формат. Сохранились также фрагменты подлинного полотна работы Франца Рубо, которые удалось спасти ещё во время Великой Отечественной войны и впоследствии отреставрировать. Два таких фрагмента уже завтра будут показаны на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина», расположенном по адресу улица Ленина, 35.

источник: КрымИНФОРМ

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