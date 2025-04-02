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Новости Республики
В Севастополе "ловили" водителей, нарушающих правила транспортировки отходов на территории города
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе «ловили» водителей, нарушающих правила транспортировки отходов на территории города

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:51 02.04.2025

Работники Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры провели совместный рейд со специалистами Департамента природных ресурсов и экологии города и сотрудниками ГИБДД.

Целью выезда являлось выявление и пресечение нарушений экологического законодательства при транспортировке отходов в разных районах города. Были остановлены и проверены пять грузовых автомобилей, перевозивших строительные отходы. Проверялось наличие необходимых документов: товарно-транспортной накладной для отходов 5 класса опасности, справки о биотестировании отходов для 4 класса опасности, лицензии на транспортировку отходов, паспорта отходов, подтверждения обучения водителей порядку обращения с отходами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

По результатам проверки пресечен факт перемещения строительных отходов в отсутствие разрешительной экологической документации, в связи с чем сотрудником полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Материалы дела направлены для рассмотрения в Севприроднадзор.

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Подобные выезды проводятся природоохранной прокуратурой систематически и будут продолжены.

В 2024 году состоялось 12 таких мероприятий. По их итогам пресечено 15 фактов перемещения строительных отходов в отсутствие разрешительной экологической документации. По каждому нарушению территориальными отделами полиции возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Виновные лица оштрафованы.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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