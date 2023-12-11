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В Севастополе ловят педофила – водителя маршрутки. Основания — есть

В Севастополе ловят педофила – водителя маршрутки. Основания — есть

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:24 11.12.2023

В УМВД по г. Севастополю прокомментировали сообщения из соцсетей о водителе маршрутки – педофиле. Цитировать эти записи не будем, по сути: на конечной остановке «улица Генерала Жидилова» 12-летняя девочка подошла к водителю, чтобы оплатить проезд и выйти. В этот момент двери салона захлопнулись, а мужчина схватил девочку и начал приставать. Ребёнок кое-как смог вырваться, открыть двери и сбежать домой. Родителям она рассказала, что это происходит уже не в первый раз. И? Предварительно, информация подтвердилась, а извращенец подался в бега.

В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация о том, что водителя автобуса из Севастополя подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а сам водитель объявлен в розыск. Установлено, что 6 декабря в ОМВД России по Нахимовскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что в отношении её несовершеннолетней дочери со стороны водителя маршрутного автобуса были предприняты действия сексуального характера. Сотрудниками полиции по данному факту были проведены проверочные мероприятия, личность водителя установлена, — говорится в комментарии УМВД по г Севастополю.

Собранные материалы направлены в следственный орган для рассмотрения и принятия решения в установленном законом порядке.

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УМВД России в Севастополе
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