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В Севастополе «майские пенсии» профинансированы досрочно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:36 27.04.2020

Отделение ПФР по г. Севастополю информирует о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения (банки) в связи с майскими праздниками.

Тем гражданам, кто получает пенсии и социальные выплаты ежемесячно 4 числа,  финансирование банков на выплату пенсий и иных социальных выплат будет осуществлено досрочно — 30 апреля 2020 года. Финансирование банков на выплату пенсий во втором и третьем потоке будет произведено 12 и 22 мая соответственно, — сообщили в пресс-службе ведомства.

О графике выплат пенсий и социальных выплат почтой за май 2020 года будет сообщено дополнительно.

В Севастополе "майские пенсии" профинансированы досрочно

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