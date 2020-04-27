В Севастополе «майские пенсии» профинансированы досрочно

Отделение ПФР по г. Севастополю информирует о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения (банки) в связи с майскими праздниками.

Тем гражданам, кто получает пенсии и социальные выплаты ежемесячно 4 числа, финансирование банков на выплату пенсий и иных социальных выплат будет осуществлено досрочно — 30 апреля 2020 года. Финансирование банков на выплату пенсий во втором и третьем потоке будет произведено 12 и 22 мая соответственно, — сообщили в пресс-службе ведомства.



О графике выплат пенсий и социальных выплат почтой за май 2020 года будет сообщено дополнительно.