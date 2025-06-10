Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе маленький ребёнок выпал из окна
Новости Республики
В Севастополе маленький ребёнок выпал из окна
иллюстративное фото

В Севастополе маленький ребёнок выпал из окна

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:06 10.06.2025

В детскую больницу поступила девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев с травмами: перелом верхней стенки орбиты, ушиб века и окологлазничной области правого глаза.

Предварительно установлено, что ребёнок находился в квартире на первом этаже многоэтажного дома вместе с мамой. Когда женщина буквально на минуту вышла в соседнюю комнату, оставленная без присмотра малышка забралась на диван у окна, затем залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая открылась и девочка выпала на улицу. По счастливой случайности инцидент не закончился непоправимой трагедией и ребёнок остался жив, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Полиция Севастополя в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды – она создает ложное чувство безопасности.

Узнайте больше:  В Севастополе тушат ландшафтный пожар

Не ставьте мебель рядом с окном, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. Установите на оконные рамы специальные замки или ограничители.

Помните: несоблюдение этих мер безопасности может привести к трагическим последствиям!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.