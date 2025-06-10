В Севастополе маленький ребёнок выпал из окна

Предварительно установлено, что ребёнок находился в квартире на первом этаже многоэтажного дома вместе с мамой. Когда женщина буквально на минуту вышла в соседнюю комнату, оставленная без присмотра малышка забралась на диван у окна, затем залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая открылась и девочка выпала на улицу. По счастливой случайности инцидент не закончился непоправимой трагедией и ребёнок остался жив, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полиция Севастополя в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды – она создает ложное чувство безопасности.

Не ставьте мебель рядом с окном, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. Установите на оконные рамы специальные замки или ограничители.

Помните: несоблюдение этих мер безопасности может привести к трагическим последствиям!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю