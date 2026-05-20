В Севастополе малоимущие граждане могут получить государственную соцпомощь

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 12:31 20.05.2026

В Севастополе семьи, чей среднедушевой доход по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в городе на дату обращения, могут получить государственную помощь в виде социального пособия. Выплата назначается по месту жительства либо по месту пребывания в Севастополе.

Размер пособия рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума на душу населения и среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина.

Расчетный период для исчисления среднедушевого дохода составляет три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления. Пособие назначается на шесть месяцев. Предусмотрена возможность заблаговременной подачи заявления — в последний месяц периода предоставления пособия — для подтверждения статуса малоимущей семьи и непрерывного получения иных мер социальной поддержки, напрямую связанных с этим статусом, — рассказала заместитель директора департамента — начальник управления методологии предоставления социальной поддержки Евгения Пытько.

Узнать подробнее и ознакомиться перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте департамента труда и социальной защиты населения.

Обратиться за пособием можно через Госуслуги, любое отделение МФЦ или в управление адресной социальной поддержки населения.

Напомним, забота о семьях — одна из ключевых задач национального проекта «Семья».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

