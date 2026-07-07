В Севастополе малолетний ребёнок выпал из окна

В дежурную часть ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району поступило сообщение от медработника о том, что четырехлетняя девочка, выпав из окна, получила перелом большого пальца ноги и ушиб брюшной полости.

Предварительно установлено, что ребёнок находился под присмотром бабушки и дедушки в спальне на втором этаже частного дома. Когда женщина на минуту вышла в ванную, а мужчина отправился по хозяйственным делам, оставленная без присмотра малышка забралась с кровати на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала на улицу. К счастью, все закончилось благополучно, и ребёнок остался жив. В настоящее время сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району проводят по данному факту проверку, по завершении которой будет принято процессуальное решение, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Полиция Севастополя призывает родителей и законных представителей проявить максимальную бдительность, чтобы не допустить трагедии с детьми.

Важно помнить, что большинство подобных несчастных случаев происходит именно в те моменты, когда взрослые отвлекаются: говорят по телефону, выходят из комнаты или просто на миг теряют бдительность. Поэтому не оставляйте детей одних в помещении с открытым окном, полагаясь на «авось» или прочность москитной сетки.

Единственное надежное решение — установить на окна специальные блокираторы, которые ограничивают угол открытия створки, или снимать ручки с окон, когда ими никто не пользуется.

Позаботьтесь и о том, чтобы мебель (кровати, стулья, тумбочки) стояла как можно дальше от подоконников. Дети очень любопытны и используют любые предметы как лестницу.

И, конечно, объясняйте детям, что подоконник и открытое окно — это не место для игр.

Родители, не пренебрегайте этими простыми, но очень важными правилами безопасности. Берегите своих малышей!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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