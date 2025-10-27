В Севастополе мамы детей с особенностями развития обучаются искусству керамики

Мастер-класс по изготовлению керамических изделий прошел в рамках проекта «Особый путь семьи». Инициатива общественной организации «Особые дети» в этом году стала победителем конкурса СОНКО и реализуется при поддержке Правительства Севастополя.

Обучение будет проходить в два этапа. Сначала женщины освоят навыки работы с глиной: отминку, раскатку и лепку из пласта, а также создание художественного образа. Затем готовые изделия заберут на обжиг. На втором мастер-классе участницы научатся декорировать свои изделия акриловыми красками.

Когда я увидела этих ангелочков, они мне очень понравились. Мне вообще нравятся такие изделия, я много заказывала их через интернет. У меня целая коллекция домиков, и я всегда мечтала сделать что-то подобное своими руками. Спасибо проекту, сегодня моя мечта реализовалась. Теперь у меня будут свои, рукодельные, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя участницу мастер-класса Наталью Самолюк.

Руководитель общественной организации «Особые дети» Людмила Халикова подчеркнула, что различные активности и занятия для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках проекта проводятся регулярно.

В нашем проекте предусмотрена целая серия мероприятий, призванных помочь семьям, и прежде всего мамам. Это и мастер-классы по повседневному макияжу, и творческие занятия, такие как сегодня. Также будут фотосессии, праздничные и выездные мероприятия. Все эти мероприятия напоминают о том, как важно заботиться о себе и находить время для приятных занятий. Это то, что наполняет силами и энергией, чтобы быть опорой для семьи и помогать в развитии своему ребенку, — отмечает Людмила Халикова.

Помимо досуговой деятельности, проект включает обучающие тренинги. К примеру, цикл «Ранняя пташка» состоит из восьми встреч, на которых мамам детей с расстройствами аутистического спектра рассказывают о том, как общаться с ребенком, как понимать его потребности, а также о важности создания комфортной и поддерживающей атмосферы в семье.

Реализация проекта «Особый путь семьи» продлится до лета 2026 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя