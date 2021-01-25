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В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:46 25.01.2021

Севастопольцы записаться на прививку от COVID-19 смогут уже с 26 января на портале Госуслуги.

На Госуслугах все подготовлено. Директора Департамента цифрового развития прошу вместе с коллегами из Департамента здравоохранения отработать расписание и с завтрашнего дня открыть запись для всех желающих, – цитирует пресс-служба Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Первая доступная дата записи на вакцинацию – 8 февраля. К этому времени в Севастополь поступит крупная партия вакцины, которая и позволит начать массовую вакцинацию, а также будет завершена вакцинация врачей и учителей.

В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале

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