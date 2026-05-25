В Севастополе мастер по ремонту бытовой техники «прихватил» у клиента кошелёк — украл 120 тысяч рублей

В ходе следствия выяснилось, что 67-летний местный житель с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз пригласил к себе в квартиру знакомых мастеров по ремонту бытовой техники и попросил их установить подвижную подставку для стиральной машины. Специалисты выполнили заказ и, получив оплату, направились к выходу. Один из них, 24-летний молодой человек, заметил в прихожей кошелёк пожилого клиента и решил не упускать возможности незаконно заработать. Он похитил портмоне, в котором находились банковская карта и 35 тысяч рублей наличными.

Поскольку мастер ранее слышал в разговоре с пенсионером пин-код от карты и запомнил его, то сразу же отправился к ближайшему банкомату и снял с украденной карты еще 85 тысяч рублей. Все похищенные средства, 120 тысяч рублей, злоумышленник потратил на погашение долговых обязательств и личные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.