В Севастополе мастер по ремонту бытовой техники «прихватил» у клиента кошелёк — украл 120 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:33 25.05.2026

Даже в вашем собственном доме кошелек, оставленный на виду, может стать легкой добычей для злоумышленника.

В ходе следствия выяснилось, что 67-летний местный житель с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз пригласил к себе в квартиру знакомых мастеров по ремонту бытовой техники и попросил их установить подвижную подставку для стиральной машины. Специалисты выполнили заказ и, получив оплату, направились к выходу. Один из них, 24-летний молодой человек, заметил в прихожей кошелёк пожилого клиента и решил не упускать возможности незаконно заработать. Он похитил портмоне, в котором находились банковская карта и 35 тысяч рублей наличными.

Поскольку мастер ранее слышал в разговоре с пенсионером пин-код от карты и запомнил его, то сразу же отправился к ближайшему банкомату и снял с украденной карты еще 85 тысяч рублей. Все похищенные средства, 120 тысяч рублей, злоумышленник потратил на погашение долговых обязательств и личные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Обнаружив пропажу кошелька, пенсионер обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили и задержали вора, в отношении которого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.