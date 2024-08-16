В Севастополе мать издевалась над дочерью. Полиция вмешалась

В Севастополе в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что проживающая по соседству 29-летняя мать ненадлежащим образом воспитывает своих детей, а одного из них истязает.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили в жилище троих малолетних детей. Поскольку они находились в социально-опасном положении, их изъяли и поместили в государственное учреждение. Кроме того, установлено, что старший ребёнок – 10-летняя дочь имеет следы истязания, она направлена в медицинское учреждение. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейские установили, что подозреваемая не заботилась о физическом, психическом здоровье, духовном и нравственном развитии своих малолетних детей: злоупотребляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни, наносила побои своей дочери, а детские пособия тратила на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По результатам проведённой проверки сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный орган, так как в действиях задержанной усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Российской Федерации «Истязание». Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю