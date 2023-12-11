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В Севастополе матпомощь пострадавшим от шторма начнут выплачивать до конца недели
Иллюстрация: ВК

В Севастополе матпомощь пострадавшим от шторма начнут выплачивать до конца недели

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:36 11.12.2023

В Правительстве Севастополя обсудили вопрос предоставления выплат гражданам, чьё имущество пострадало во время непогоды.

На сегодняшний день уже подано порядка 5 500 заявлений. Все заявления в течение суток были зарегистрированы, переданы в соответствующие комиссии муниципальных образований, по ним будут приняты решения. После доведения денег начнём выплачивать, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Сулягину.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить работу по взаимодействию с федеральным центром.

Сейчас формируются реестры, при взаимодействии с МЧС формируются и направляются документы в федеральные органы исполнительной власти по направлениям, – отмечает заместитель губернатора Алексей Парикин.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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