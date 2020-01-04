В Севастополе МЧС проверяет места с массовым пребыванием людей

В центре внимания сотрудников МЧС кинотеатры, театры и другие учреждения культуры и досуга Севастополя. 4 января очередной превентивный рейд охватил целый ряд учреждений: Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского, Севастопольский театр юного зрителя, кинотеатры «Победа», «Москва», «Севастополь» и другие. В ходе мероприятий сотрудники МЧС проверили уровень соблюдения правил пожарной безопасности на объектах, работу систем обеспечения противопожарной защиты и наличие первичных средств пожаротушения. Особое внимание уделили состоянию эвакуационных путей и выходов.

В социальных сетях накануне была опубликована информация о том, что в кинотеатре «Севастополь» нарушаются требования пожарной безопасности, непосредственно касающиеся эвакуационных выходов: они были закрыты на амбарные замки. Главным управлением эта информация оперативно принята во внимание. На указанном объекте и в других учреждениях прошли профилактические мероприятия. Проводиться они здесь будут и в дальнейшем. На данный момент состояние эвакуационных путей и выходов на объектах соответствует требованиям противопожарного режима Российской Федерации. Эвакуационные выходы открыты, свободны, люди в случае необходимости смогут беспрепятственно ими воспользоваться. Хочется напомнить коллективам учреждений и организаций, проводящих мероприятия, рассчитанные на массовую аудиторию, что эвакуационные выходы должны быть открыты – то есть, свободно открываться изнутри без ключа. Всех граждан призываем к соблюдению требований пожарной безопасности, — цитирует пресс-служба главного специалиста территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Севастополю Вадима Борецкого.

Профилактические мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей, отмечают в чрезвычайном ведомстве, проводятся ежедневно и будут проходить в течение всех зимних праздничных дней. В ходе таких рейдов с персоналом на местах проводятся разъяснительные беседы. Кроме того, представители надзорного органа МЧС напоминают руководству учреждений об административной ответственности за несоблюдение мер пожарной безопасности и дают рекомендации по их эффективному исполнению.

фото: пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе