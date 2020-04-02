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В Севастополе МЧС в звуковом режиме призывает население соблюдать меры самоизоляции

В Севастополе МЧС в звуковом режиме призывает население соблюдать меры самоизоляции

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:05 02.04.2020

В Севастополе МЧС проводит оповещение населения с целью недопущения распространения вирусных инфекций и для профилактики пожаров на открытых природных территориях.

По улицам курсируют автомобили чрезвычайного ведомства, оснащённые специальными громкоговорящими устройствами. С их помощью по ходу следования озвучиваются сообщения – текст максимально понятен и прост, но, вместе с тем, содержит важные, актуальные рекомендации. Граждан призывают соблюдать правила самоизоляции и не покидать жилища без крайней необходимости. Кроме того, сотрудники МСЧ напоминают: необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности, ведь 23 марта в Севастополе начался пожароопасный сезон, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе МЧС в звуковом режиме призывает население соблюдать меры самоизоляции В Севастополе МЧС в звуковом режиме призывает население соблюдать меры самоизоляции В Севастополе МЧС в звуковом режиме призывает население соблюдать меры самоизоляции В Севастополе МЧС в звуковом режиме призывает население соблюдать меры самоизоляции В Севастополе МЧС в звуковом режиме призывает население соблюдать меры самоизоляции

Звуковое информирование ведётся во всех районах города – в том числе охвачены и отдалённые населённые пункты севастопольского региона.

фото: ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе МЧС в звуковом режиме призывает население соблюдать меры самоизоляции

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