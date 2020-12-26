В Севастополе медучреждения будут работать в новогодние праздники практически в обычном режиме

Новогодние каникулы в Севастополе продлятся с 31 декабря по 10 января включительно. Учреждения здравоохранения будут работать все праздники, чтобы жители города не остались без медицинской помощи.
Экстренные службы и колл-центры
- Скорая помощь работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.
- Бригады по наблюдению пациентов с COVID-19 работают ежедневно.
- Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.
- Единый федеральный номер по COVID-19: 122.
- Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефоны контакт-центра: 8 (800) 5-800-800 – с мобильного телефона, 0 (800) 5-800-800 – со стационарного телефона. Все звонки бесплатны.
Амбулаторно-поликлиническая сеть
- Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках городских больниц №№ 1, 4 и 9 работают 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 18:00.
- Специалисты узкого профиля принимают во взрослых поликлиниках 4, 6 и 9 января с 8:00 до 16:00.
- Женские консультации работают 4, 6 и 9 января с 8:00 до 16:00.
- Во врачебных амбулаториях сёл Осипенко и Верхнесадовое, посёлков Солнечный и Кача 4, 6 и 9 января с 9:00 до 18:00 принимают терапевт, педиатр и участковые медсёстры.
- Врачебные амбулатории в Орлином и Терновке принимают пациентов 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00 – обслуживание вызовов.
- В поликлиниках городской больницы № 5 кабинеты неотложной помощи работают 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 9:00 до 17:00.
- Специалисты узкого профиля принимают в детских поликлиниках 4, 6 и 9 января с 8:00 до 16:00.
Телефоны регистратур
- Городская больница № 1: 41-71-77.
- Городская больница № 4: взрослая поликлиника: 41-71-70, +7 (978) 300-90-74, детская поликлиника: 71-52-19, +7 (978) 300-90-75.
- Городская больница № 5: 41-71-03, +7 (978) 254-78-02.
- Городская больница № 9: поликлиника в Балаклаве, взрослое отделение: 63-02-15, 63-18-33; детское отделение: 63-52-11, 41-71-64. Поликлиника в Инкермане, взрослое отделение: 41-71-66, +7 (978) 126-87-69; детское отделение: 41-71-67.
Стоматология
- 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 16:00 стоматологическую помощь взрослому населению будут оказывать в поликлинике на улице Бутакова, 40.
- 2 и 9 января с 16:00 до 20:00, а также 3 и 10 января с 8:00 до 20:00 медицинскую стоматологическую помощь также можно будет получить в стоматологическом кабинете городской больницы № 1 на улице адмирала Октябрьского, вход через приёмное отделение.
- Стоматологическую помощь детям 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 16:00 будут оказывать в поликлинике на улице Ленина, 22.
- 2 и 9 января с 16:00 до 20:00, а также 3 и 10 января с 8:00 до 20:00 медицинскую стоматологическую помощь также можно будет получить в стоматологическом кабинете городской больницы № 5 на проспекте генерала Острякова, 211А.
- Регистратура взрослой поликлиники: 55-98-20, детской поликлиники: 54-23-79.
Специализированная помощь
- В поликлинике онкологического диспансера 4, 6 и 9 января с 9:00 до 13:00 работают дежурные врачи-онкологи. Телефоны регистратуры: 24-02-04, +7 (978) 130-12-18, +7 (978) 512-55-98.
- «Центр борьбы и профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа» на улице Лазаревской, 9 работает 4 января с 9:00 до 13:00, телефон 55-28-60.
- В поликлинике противотуберкулёзного диспансера 4, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 14:00 будут принимать детский и взрослый специалисты.
- В психиатрической больнице специалисты диспансерных отделений работают 4, 6 и 9 января.
- В поликлинике кожно-венерологического диспансера дежурная служба будет работать 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 14:00.
- Приём доноров в «Центре крови» осуществляется 4 и 5 января с 8:00 до 12:00.
Стационары
- Стационарные отделения больниц в новогодние праздники работают круглосуточно.
- Травматологический пункт и приёмные отделения также работают в режиме 24/7.
- Родильный дом в Стрелецкой бухте также работает круглосуточно.
Молочная кухня
Выдача молочной продукции в государственных пунктах отпуска (пр. генерала Острякова, 211А, ул. Ленина, 34, ул. Макарова, 31 и ул. Юмашева, 19Г) будет осуществляться 31 декабря, 4 и 8 января с 8:00 до 12:00. В сети магазинов «Милка» получить питание для детей можно будет 31 декабря, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января с 8:00 до 17:00.
Доставка продукции в отдалённые районы будет организована так:
- 31 декабря: село Орлиное (с 9:30 до 11:30);
- 4 января: село Осипенко (с 9:30 до 11:30) и посёлок Кача (с 12:30 до 14:30);
- 5 января: посёлок Солнечный (с 9:30 до 11:30) и село Андреевка (с 12:30 до 14:30);
- 6 января: село Верхнесадовое (с 9:30 до 11:30) и село Орлиное (с 12:30 до 14:30);
- 8 января: посёлок Сахарная Головка (с 9:30 до 11:30) и село Терновка (с 12:30 до 14:30).
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