В Севастополе мелитополец оформил кредит на бывшую сожительницу. Покойную…

Ошибочно полагая, что его афера останется в тайне, злоумышленник воспользовался трагическим обстоятельством в корыстных целях.

Полицейские установили, что 35-летний приезжий строитель познакомился и некоторое время сожительствовал с 38-летней местной женщиной. В этот период он получил доступ к её банковскому счёту для осуществления денежных переводов. Спустя некоторое время отношения между сожителями испортились и пара рассталась.

Несколько месяцев назад, изучая страничку бывшей возлюбленной в социальной сети, мужчина обнаружил комментарии с соболезнованиями и понял, что она скоропостижно скончалась. Он решил воспользоваться этим для собственного обогащения – с помощью интернет-банкинга оформил на умершую онлайн-кредит в размере 150 тысяч рублей, затем перечислил их на свою карту и впоследствии потратил на различные покупки, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Транзакцию на счету покойной клиентки обнаружили сотрудники коммерческого банка и обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкции статьи предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

