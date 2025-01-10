В Севастополе мелкие фракции мазута хотят собирать сетью

По сеткам работу проведите, доложите мне, — поручил подчиненным губернатор Михаил Развожаев. По его словам, договоренность о закупке сети уже есть, теперь надо оперативно закупить и с помощью волонтеров расставить по пляжам. — Чтобы эту болтанку мелкую попробовать пособирать. Посмотрим, какая эффективность будет. Любой опыт и любые средства надо пробовать применять, тем более, те, по которым есть обратная связь.

Как объясняет один из разработчиков метода, речь идет об обычной укрывной сети, которая устанавливается у кромки воды. Ее задача — собрать на себя частички мазута и не отпустить его обратно в море.

Когда прибивает крупные пятна мазута, снимать загрязненную сеть приходится примерно раз в сорок минут, но бывает, что еще чаще. Когда вода относительно чистая, сеть заменяют на чистую примерно раз в два часа. В любом случае, она не должна находиться на берегу постоянно, как только она набрала в себя мазут, ее необходимо убрать и отправить для дальнейшей утилизации.

источник: «Севастопольская газета»