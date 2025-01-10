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В Севастополе мелкие фракции мазута хотят собирать сетью
фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В Севастополе мелкие фракции мазута хотят собирать сетью

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:29 10.01.2025

Собирать мелкие фракции мазута предложено специальной сетью. Этот вопрос обсуждался 9 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Опыт использования такой сети, отмечает «Севастопольская газета», имеется в Краснодарском крае на песчаных пляжах, а в Крыму на галечных.

По сеткам работу проведите, доложите мне, — поручил подчиненным губернатор Михаил Развожаев. По его словам, договоренность о закупке сети уже есть, теперь надо оперативно закупить и с помощью волонтеров расставить по пляжам. — Чтобы эту болтанку мелкую попробовать пособирать. Посмотрим, какая эффективность будет. Любой опыт и любые средства надо пробовать применять, тем более, те, по которым есть обратная связь. 

Как объясняет один из разработчиков метода, речь идет об обычной укрывной сети, которая устанавливается у кромки воды. Ее задача — собрать на себя частички мазута и не отпустить его обратно в море.

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Когда прибивает крупные пятна мазута, снимать загрязненную сеть приходится примерно раз в сорок минут, но бывает, что еще чаще. Когда вода относительно чистая, сеть заменяют на чистую примерно раз в два часа. В любом случае, она не должна находиться на берегу постоянно, как только она набрала в себя мазут, ее необходимо убрать и отправить для дальнейшей утилизации.

источник: «Севастопольская газета»

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