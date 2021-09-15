В Севастополе меняют лифтовое оборудование

Замена лифтового оборудования в Севастополе проводится одновременно в 80 подъездах, в 20 из них находятся на завершающей стадии. Ход работ в доме № 21 на ул. Генерала Мельника проверил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

На сегодняшний день в 80 подъездах ведутся работы, В данном доме шесть подъездов, замена идет по графику. Несмотря на то, что по контракту работы должны быть выполнены до конца года, подрядчик обещает завершить их в течение трех-четырех недель. В целом срок замены лифтового оборудования от начала демонтажа до ввода в эксплуатацию составляет порядка двух месяцев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По словам представителя подрядчика, в доме № 21 на ул. Генерала Мельника лифты уже полностью смонтированы, заменено силовое оборудование, лебедки. Следующий этап — подключение оборудования к электрическим сетям и начало пусконаладочных работ.

Напомним, в этом году в Севастополе заменят 99 лифтов. Работы пройдут в многоквартирных домах на улицах Генерала Мельника, Адмирала Юмашева, Адмирала Фадеева, Косарева, Маринеско, Меньшикова, проспекте Октябрьской революции.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя