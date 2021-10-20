В Севастополе меняют перевозчиков, обслуживающих маршруты общественного транспорта

Согласно техническому заданию, к транспортным средствам предъявили особые требования. Автобусы должны быть в эксплуатации не более семи лет, минимальное количество мест в салоне не менее 90, в том числе для сидения — 24; они должны быть оборудованы приспособлениями для посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, кнопкой связи с водителем; обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования; оснащены бортовым оборудованием и программным обеспечением автоматизированной системы оплаты проезда, интегрированным с оператором системы в Севастополе — ООО «ЕГКС»; средствами видеорегистрации; системой аудио-визуального информирования пассажиров; навигационной системой ГЛОНАСС, с целью интеграции с диспетчерской службой заказчика и многое другое, — сообщает «Севастопольская газета» .

Цена контракта 54,5 млн рублей, его действие вступает в силу со дня подписания и продлится до конца 2023 года.

Контракт с частным перевозчиком ООО «Федчишен» был расторгнут в начале лета. Это предприятие многие годы работало на автобусных маршрутах №12, 12-А, 12-К и 120, которые в связи с оптимизацией транспортной системы города передали в обслуживание ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Но пока у ООО «Федчишин» остался 109-й маршрут.