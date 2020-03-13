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В Севастополе - месяц чистоты
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — месяц чистоты

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:53 13.03.2020

В Севастополе месяц чистоты объявлен решением местного Правительства. Общегородские субботники пройдут 28 марта, 11 и 25 апреля.

Мы приглашаем всех севастопольцев присоединиться к субботникам. Предстоит большая работа по санитарной очистке, уборке, благоустройству. Поэтому субботники охватят весь город и будут проходить во всех муниципальных округах, – цитирует пресс-служба и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

За выдачу необходимого инвентаря и вывоз мусора отвечает Департамент городского хозяйства.

В Севастополе - месяц чистоты

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