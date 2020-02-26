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В Севастополе местная жительница мошенничала по-крупному - "нагрела" горожан на миллионы рублей

В Севастополе местная жительница мошенничала по-крупному — «нагрела» горожан на миллионы рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:08 26.02.2020

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли незаконную деятельность 39-летней местной жительницы, подозреваемой в мошенничествах на сумму более 3, 4 млн рублей.

На счету злоумышленницы 10 фактов мошенничеств. Установлено, что женщина вела противоправную деятельность на территории города с 2015 года. Злоумышленница занимала крупные денежные суммы под расписку у знакомых и не возвращала их. Потерпевшим она сообщала, что якобы нуждается в деньгах по причинам болезни, уплаты налогов или приобретения автомобиля. Когда знакомые требовали вернуть им деньги, подозреваемая сообщала, что временно не может отдать денежные средства из-за «сложившихся тяжёлых жизненных обстоятельств». Похищенные обманным путём деньги подозреваемая тратила на собственные нужды. В данный момент сотрудники полиции устанавливают причастность жительницы города к аналогичным фактам мошенничеств, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В Севастополе местная жительница мошенничала по-крупному - "нагрела" горожан на миллионы рублей

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