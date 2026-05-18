В Севастополе местная жительница присвоили денежные средства своего подопечного-инвалида

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:16 18.05.2026

Воспользовавшись статусом опекуна несовершеннолетнего ребенка-инвалида, женщина присвоила более 85 тысяч рублей его пенсии, которые потратила на личные нужды.

Установлено, что 58-летняя жительница Севастополя, являясь тётей ребенка-инвалида, от которого при рождении отказалась мать, спустя пять лет изъявила желание стать его опекуном. После оформления необходимых документов она получила доступ к его банковскому счету, на который происходили зачисления пенсии по инвалидности. Поскольку новоиспеченный опекун имела долговые обязательства, в том числе по исполнительным производствам, она решила, что часть денег сможет потратить на улучшение своего материального положения. Ребенок при этом все время содержался в больнице, а родственница только изредка навещала его, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

О преступной деятельности злоумышленницы стало известно сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району, которые передали информацию для проверки коллегам из ОЭБиПК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий факт присвоения денежных средств подтвердился, в отношении фигурантки следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

