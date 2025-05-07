В Севастополе местная жительница «вірила и чекала» ВСУ. Дождалась лишь приговора и штрафа

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю в результате проведённых мероприятий выявили факт административного правонарушения в виртуальном пространстве.
Оперативники установили, что 30-летняя работница одного из государственных транспортных предприятий, придерживаясь проукраинских взглядов, ранее активно выражала их в псевдорегиональных чатах, подконтрольных украинским спецслужбам. Ошибочно полагая, что ей удастся сохранить анонимность, женщина некоторое время продолжала одобрительно комментировать террористическую деятельность ВСУ. Поскольку размещенные сообщения продолжали публично демонстрироваться с момента опубликования и до настоящего времени, действия автора образовали состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Сотрудниками полиции составлен административный протокол, собранные материалы были направлены в суд, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Ленинским районным судом правонарушительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе