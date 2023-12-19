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В Севастополе местный житель осужден за экстремистские публикации в Интернете
Иллюстрация: pro-ugolovnoe.ru

В Севастополе местный житель осужден за экстремистские публикации в Интернете

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:36 19.12.2023

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю в ходе мониторинга виртуального пространства обратили внимание на комментарии одного из пользователей к Интернет-публикации.

Высказывания комментатора содержали признаки унижения человеческого достоинства по национальности и территории проживания. Тексты были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД для проведения лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что высказывания унижают человеческое достоинство и побуждают к враждебным действиям по национальному признаку, — пояснили в УМВД по г. Севастополю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность автора комментариев. Им оказался 21-летний местный житель. Он сознался в содеянном правонарушении.

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На основании собранных полицейскими материалов в отношении его сотрудниками городской прокуратуры был составлен административный материал по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По решению суда правонарушителю избрано наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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УМВД России в Севастополе
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