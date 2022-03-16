В Севастополе местный житель ударил 70-летнего ветерана ФСБ. Из-за буквы Z на машине

В отношении жителя Севастополя, который ударил пожилого мужчину, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Начальником отдела дознания ОМВД России по Нахимовскому району города Севастополя возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, — сказала она.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине. В среду в МВД сообщили, что оперативники задержали 36-летнего жителя Севастополя, который из хулиганских побуждений спровоцировал конфликт с пожилым мужчиной, ударил его, после чего скрылся.

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