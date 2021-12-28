В Севастополе — метафорум «Креативные города»

Сегодня в Севастополе в кинотеатре «Россия» проходит метафорум «Креативные города». Мероприятие призвано привлечь внимание к различным аспектам креативной экономики в стране.

Мы сегодня будем говорить о создании новых проектов. Будут проводиться мастер-классы, с помощью которых мы сможем создавать проекты с опытом других регионов, в которых они уже реализованы. Культура, экономика и цифровизация – основные отрасли, в рамках которых планируется развитие региона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

В программе форума также выступления федеральных, межрегиональных и локальных спикеров, которые освещают глобальные проблемы развития, возможности финансирования и поддержки креативных индустрий в стране и мире. Кроме того, участники мероприятия сформируют пакет решений задач, стоящих перед креативной экономикой и культурным развитием современного Севастополя.

В повестке форума во всех субъектах Российской Федерации одно из приоритетных направлений – развитие креативных индустрий. Сегодня мы услышим лучший опыт России по развитию креативных пространств для того, чтобы постепенно внедрять эти проекты в Севастополе, — говорит директор департамента культуры Ирина Романец.

Сегодня также пройдут стратегические сессии и панельные дискуссии, благотворительная акция и открытие выставки в помощь подопечным фонда «Особые дети».

Севастополь стал одной из десяти площадок, где мероприятие проходит в гибридном формате — онлайн в сочетании с офлайн.

Напомним, метафорум организован Национальной инициативой «Живые города», в России он проходит в первый раз. Проект стартовал в ноябре и продлится до 31 января 2022 года. В онлайн-формате организаторы планируют охватить 1 117 городов. Глобальная миссия метафорума — раскрытие и реализация творческого потенциала нации, каждого города и каждого человека.