добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе — метафорум «Креативные города»

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе - метафорум «Креативные города»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — метафорум «Креативные города»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:39 28.12.2021

Сегодня в Севастополе в кинотеатре «Россия» проходит метафорум «Креативные города». Мероприятие призвано привлечь внимание к различным аспектам креативной экономики в стране.

Мы сегодня будем говорить о создании новых проектов. Будут проводиться мастер-классы, с помощью которых мы сможем создавать проекты с опытом других регионов, в которых они уже реализованы. Культура, экономика и цифровизация – основные отрасли, в рамках которых планируется развитие региона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

В программе форума также выступления федеральных, межрегиональных и локальных спикеров, которые освещают глобальные проблемы развития, возможности финансирования и поддержки креативных индустрий в стране и мире. Кроме того, участники мероприятия сформируют пакет решений задач, стоящих перед креативной экономикой и культурным развитием современного Севастополя.

В повестке форума во всех субъектах Российской Федерации одно из приоритетных направлений – развитие креативных индустрий. Сегодня мы услышим лучший опыт России по развитию креативных пространств для того, чтобы постепенно внедрять эти проекты в Севастополе, — говорит директор департамента культуры Ирина Романец. 

Сегодня также пройдут стратегические сессии и панельные дискуссии, благотворительная акция и открытие выставки в помощь подопечным фонда «Особые дети».

Узнайте больше:  А нет ли у вас задолженностей: почти 9 тысяч жителей Севастополя «невыездные»

Севастополь стал одной из десяти площадок, где мероприятие проходит в гибридном формате — онлайн в сочетании с офлайн.

Напомним, метафорум организован Национальной инициативой «Живые города», в России он проходит в первый раз. Проект стартовал в ноябре и продлится до 31 января 2022 года. В онлайн-формате организаторы планируют охватить 1 117 городов. Глобальная миссия метафорума — раскрытие и реализация творческого потенциала нации, каждого города и каждого человека.

В Севастополе - метафорум «Креативные города»

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.