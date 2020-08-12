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В Севастополе многодетным семьям компенсируют покупку школьной формы. Приём заявлений
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе многодетным семьям компенсируют покупку школьной формы. Приём заявлений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 12.08.2020

С 15 августа в Севастополе районные управления труда и социальной защиты населения начнут прием заявлений на компенсацию за приобретение школьной формы, а также единовременную денежную помощь к новому учебному году.

Компенсация выплачивается на детей из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже или равен двум прожиточным минимумам. Размер компенсации зависит от суммы затраченных средств на приобретение предметов школьной одежды, но не может превышать 3,5 тысяч рублей на каждого ребенка. Напомню, что все чеки за приобретенную школьную форму необходимо сохранять, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Евгению Пытько.

Кроме того, к новому учебному году предусмотрена единовременная денежная помощь не только для многодетных, но и для малообеспеченных семей с доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума.

В этом году размер такой помощи составляет 1431 рубль. Единовременная помощь предоставляется на каждого ребенка, посещающего севастопольскую школу. Таким образом, к новому учебному году семья может получить почти по 5 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, — отметила Евгения Пытько.

Внимание! аявления на предоставление «школьных» выплат будут приниматься до 1 ноября. Если многодетная или малоимущая семья является получателем государственной социальной помощи на момент подачи заявления, предоставлять справку о доходах не требуется.

В этом году такие выплаты планируется произвести на пять тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. На эти цели в бюджете города предусмотрено более 11 млн рублей.

В Севастополе многодетным семьям компенсируют покупку школьной формы. Приём заявлений

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