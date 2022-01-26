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В Севастополе модернизируют 20 светофоров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе модернизируют 20 светофоров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:01 26.01.2022

В Правительстве города отмечают: повышение безопасности дорожного движения ― одна из ключевых задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках, кроме ремонта покрытия, на дорогах Севастополя выполняется обустройство пешеходных переходов, установка барьерных и предупреждающих пешеходных ограждений, светофоров и искусственных дорожных неровностей.

В 2021 году благодаря национальному проекту в нормативное состояние привели более 50 километров дорог. В рамках капитального ремонта на улицах Колобова и Галины Петровой появились односекционные желтые светофоры Т.7. Они используются в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Светодиодная импульсная индикация, особенно в сумеречное и ночное время, позволяет с большого расстояния увидеть пешеходный переход или перекресток и заранее обеспечить безопасный режим движения, — сообщили в пресс-службе Правительства.

На 2022 год запланированы работы по модернизации 20 светофоров. Это объекты на тех участках дорог, которые привели в нормативное состояние в 2021 году. Среди них улица Розы Люксембург – улица Героев Севастополя, улица Шабалина – улица Токарева, улица Борисова – улица Героев Бреста, улица Колобова – Столетовский проспект.

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Светофорные объекты подключат к дорожным контроллерам «Сигнал», с помощью которых можно будет осуществлять оперативное управление светофорами. Это поможет устранить или значительно уменьшить до 70% заторов, образующихся в Севастополе.

Также появится возможность оперативного мониторинга и управления ситуацией на любом участке дороги, где есть светофоры. Это позволит в случае ограничений, таких как дорожные стройки или плановые перекрытия, не допустить ухудшения дорожной ситуации. Также в случае внеплановых событий можно будет оперативно реагировать на них, компенсируя ограничения светофорами на соседних участках, — говорят специалисты.

Модернизация позволит выстроить систему управления дорожным движением в регионе и станет первым шагом на пути построения интеллектуальной транспортной системы.

Напомним, по программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году запланирована замена асфальтобетонного покрытия на 24 объектах, на одном из которых будет выполнен капитальный ремонт. После утверждения бюджета города Севастополя планируется дополнить перечень.


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