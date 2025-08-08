В Севастополе — молодежный историко-культурный форум «Истоки»

В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» 7 августа стартовал второй молодежный историко-культурный форум «Истоки». В церемонии открытия приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, сенатор, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Карякин и начальник управления по реализации патриотического воспитания Роспатриотцентра Росмолодежи Иван Байков.

Открытие форума отметил и Президент РФ Владимира Путина.

Дорогие друзья! Приветствую вас в связи с открытием Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Ваш яркий, содержательный проект вновь объединил в гостеприимном Севастополе энергичную, неравнодушную, инициативную молодёжь — представителей волонтёрских движений, семейных клубов, студентов творческих вузов и духовных образовательных учреждений. Впереди у вас – дискуссии и лекции, круглые столы и обучающие семинары. И конечно, ключевые мероприятия нынешней встречи посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Столь насыщенная программа позволит участникам освоить новые знания и навыки, получить поддержку для реализации своих инициатив в сфере воспитания подрастающего поколения на основе традиций патриотизма и гражданственности, ответственности за судьбу Родины, гордости за свершения предков. Уверен, что форум пройдёт на высоком организационном и творческом уровне, оставит у участников незабываемые впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего, — сказано в приветствии главы государства.

Первая смена получила название «Открытие». Она объединила 160 воспитанников духовных академий и семинарий со всей страны: ребята приехали из Печор, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова. Севастополь представили три студента Таврической духовной семинарии.

В прошлом году стараниями Владыки Тихона форум «Истоки» обрел новую родину в Севастополе, в «Новом Херсонесе». И то, что сегодня открывается первая смена нового форума, говорит о том, что он становится еще одной прекрасной, замечательной традицией. Очень символично и очень важно, что смена первая собрала людей, которые в будущем будут укреплять нашу православную веру, нести Слово Божие, создавать, созидать. Ваши товарищи в «Новом Херсонесе», в «Точке опоры» добиваются огромных успехов и результатов, реализуя свои проекты, дискуссионные клубы, школы. И это просто потрясающе, когда ты видишь, какие результаты за совсем короткое время удается достигнуть. Это, прежде всего, духовное развитие молодых людей. Пусть эта энергетика будет с вами здесь на протяжении смены, останется с вами на долгое время и будет всегда призывать вас вновь и вновь сюда возвращаться, — сказал в своём выступлении Михаил Развожаев.

На открытии форума семинаристы посмотрели шествие «Таврический вояж», специально для них состоялся парад флагов — напомним, впервые его показали в «Новом Херсонесе» в День России. Впереди у участников заезда большая образовательная и духовная программа; в том числе, они встретятся с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян и протоиереем Андреем Ткачёвым. Итогом заезда станет создание практического сборника с проектными наработками для просветительской деятельности по всей стране.

Вы приехали на место крещения князя Владимира и его дружины — туда, где зародилось наше русское православие, где началась история государственности, культуры и всей нашей общей цивилизации. Это место нашей родины, истоков Отечества. Очень ответственно принимать Вас здесь. Мы сделаем всё, чтобы вы смогли по-настоящему обменяться тем опытом, который каждый из нас накопил — ради главного в нашей жизни: служения Богу, Его Святой Церкви и нашему Отечеству. Помощь вам Божия! Очень рады видеть Вас здесь!, – сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Один из дней заезда участники проведут в лагере «Артек»: познакомятся с лучшими практиками проектирования смен и увидят, как работает духовное воспитание в детской среде.

Особое место в программе займут духовные события. Участники побывают на ночной литургии в стенах древней базилики Херсонеса, построенной в VI веке и обнаруженной в 1935 году. Это одна из ключевых христианских святынь полуострова, символ Севастополя. Молодёжь будет петь в составе сводного хора, участвовать в богослужении, исповеди, причастии и несении алтарного послушания.

Считаю, что форум несет важнейшую патриотическую миссию: вовлечение нашей молодежи в правильные духовно-нравственные ценности. Уверен, что здесь будет интересно, познавательно, и вы получите массу впечатлений и много новых знаний. Я желаю всем, чтобы это были великолепные, замечательные дни, — сказал сенатор, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Карякин.

Форум «Истоки» направлен на укрепление духовно-нравственных ценностей, воспитание любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества, культурному наследию и традициям своего народа и семьи.

Что такое патриотизм? Это достаточно звучное слово имеет более 140 определений. Для меня — это любовь к стране, к семье, к ближнему. Это милосердие, это желание помочь друг другу, поддержать, это дружба, дружба народов дружба между нами. Перед нами стоит очень важная, но безумно трудная задача: сделать так чтобы эти главные слова в жизни как можно чаще были в мыслях наших друзей, да и в целом всей страны, народа нашей страны. Хочу вас пожелать успешного форума, продуктивных дней, — сказал начальник управления по реализации патриотического воспитания Роспатриотцентра Росмолодежи Иван Байков.

Заезд «Открытие» продлится до 13 августа. За ним последуют ещё пять заездов:

— «Семейные ценности» (18-22 августа) — заезд для семей в возрасте от 18 до 55 лет с детьми в возрасте от 7 лет включительно.

— «Созидание» (27 августа — 2 сентября) — заезд для студентов творческих образовательных организаций, молодых артистов и активистов арт-объединений.

— «Хранители истории» (8-12 сентября) — заезд для активистов Движения Первых и других детских и молодёжных конкурсов и сообществ.

— «Истоки.Медиа» (17-21 сентября) — заезд для молодых специалистов медиасферы и сферы IT.

— «Школа молодого гуманитария» (26-30 сентября) — молодые гуманитарии: студенты, преподаватели, активисты общественных организаций, православная молодежь.

Справочно:

В 2022 году впервые по поручению Президента России Владимира Путина был запущен Молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а уже в 2023 году состоялось открытие Круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в городе Печоры Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодёжь, но и молодые семьи с детьми. Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других.

В 2024 году центр «Истоки» обрёл второй дом: он располагается на территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и гостеприимно принял 1000 участников Молодёжного историко-культурного форума «Истоки». В 2025 году запланировано участие 2000 молодых людей в форуме «Истоки» и Всероссийского проекта «Истоки.Школа».

