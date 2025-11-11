Прямо сейчас:
В Севастополе молодой парень решил "специализироваться" на закусочных - успел украсть выручку из двух
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

В Севастополе молодой парень решил «специализироваться» на закусочных — успел украсть выручку из двух

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:10 11.11.2025

В Севастополе полицейские задержали похитителя торговой выручки из двух закусочных.  Стараясь остаться неизвестным, злоумышленник даже развернул камеру видеонаблюдения в одном из кафе, но это не помогло ему избежать разоблачения.

Установлено, что прежде чем совершать кражи, 19-летний местный житель некоторое время наблюдал за общепитами, а вечером, после их закрытия, выходил на криминальный промысел. Повредив входные двери, он проникал внутрь и похищал выручку из кассовых аппаратов. В одном из случаев кассу вскрывать ему не пришлось – работники кафе беспечно оставили ключ в скважине ящика. Забрав наличность, злоумышленник скрывался, а похищенные деньги тратил на продукты и другие покупки. Общая сумма похищенных средств составила 67 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи двухколёсного транспорта и мобильных телефонов.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 11

