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В Севастополе молодой парень убил мать. В новогоднюю ночь... Будет суд
фото: pxhere.com

В Севастополе молодой парень убил мать. В новогоднюю ночь… Будет суд

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 15:20 19.03.2025

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, молодой человек проживал в квартире с 54-летней матерью. Ранее с ними жила его родная бабушка. Именно она занималась воспитанием мальчика, но в январе 2024 года она скончалась. Мать постоянно злоупотребляла алкоголем, негативно высказывалась в отношении бабушки. Из-за этого 31 декабря 2024 года, в новогоднюю ночь, между нею и сыном произошел конфликт. На почве возникшей неприязни он нанес ей многочисленные удары руками и ногами. Впоследствии от причиненных телесных повреждений женщина скончалась, — озвучили детали произошедшего в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Расследование проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

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Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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