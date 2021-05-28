В Севастополе молодым семьям вручили сертификаты на приобретение жилья

Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов вручил свидетельства о праве на получение социальной выплаты 15 молодым семьям Севастополя. С помощью сертификатов семьи могут приобрести квартиру или построить индивидуальный жилой дом.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Путем предоставления молодым семьям социальных выплат мы помогаем улучшить их жилищные условия. С начала реализации программы «Жилище» было выдано 200 таких сертификатов, – рассказал Илларион Гапицонов.

Он также отметил, что стоимость свидетельства рассчитывается по методике, утвержденной Минстроем России, а также зависит от состава семьи. Так, молодая семья из четырех человек получила сертификат на сумму 2 млн. 160 тыс. рублей.

Предоставляемая социальная выплата может быть направлена на приобретение квартиры или жилого дома, на строительство жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного. Кроме того, средства можно потратить на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным.

Сегодня наша семья получила сертификат. Для нас это огромная радость. Спасибо большое Департаменту капитального строительства. Это значительный вклад и поддержка для нас. Мы планируем строить собственный дом, наше семейное гнездо, – говорит участница программы Шейде Гусева.

Напомним, что участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище» могут стать молодые семьи, супруги в которых не достигли возраста 35 лет. Семьи должны проживать на территории Севастополя не менее 10 лет, являться нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь доходы, покрывающие разницу между социальной выплатой и стоимостью приобретаемой квартиры.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя