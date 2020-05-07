В Севастополе молодым семьям вручили сертификаты на приобретение жилья

В Севастополе свидетельства о праве на получение социальной выплаты вручили 49 молодым семьям. С помощью сертификатов молодые семьи могут приобрести квартиру или построить индивидуальный жилой дом.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Путем предоставления молодым семьям социальных выплат мы помогаем улучшить их жилищные условия. С начала реализации программы «Жилище» было выдано более 130 таких сертификатов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Предоставляемая социальная выплата, отмечают в Департаменте, может быть направлена на оплату цены договора купли-продажи квартиры или жилого дома, на строительство жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным.

Наша семья обратилась в Департамент капитального строительства за консультацией по вопросу участия в программе. Оказалось, по всем критериям мы подходили. Решили принять участие. Все это время проживали на съемной квартире, поэтому получение сертификата – для нас огромная радость. Потихоньку начинаем присматривать новое жилье, – рассказала участница подпрограммы Инна Лукьянова.

Напомним, что участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»госпрограммы «Жилище» могут стать молодые семьи в возрасте не старше 35 лет, которые проживают на территории Севастополя не менее 10 лет, являются нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеют доходы, покрывающие разницу между социальной выплатой и стоимостью квартиры, которую присмотрит молодая семья.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя