В Севастополе молодым семьям будут компенсировать расходы на съемное жилье

В Севастополе молодым семьям, в которых родились дети, компенсируют от 50 до 75% стоимости аренды жилья. Такое решение принято на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Город будет компенсировать часть расходов на аренду квартиры молодым семьям, в которых родились дети в период с 1 января 2025. Программа действует до 31 декабря 2027 года. Суммы привязаны к реальной стоимости аренды жилья в Севастополе, — написал градоначальник в своем канале в МАКС.

В частности, при рождении первого ребенка город оплатит 50% аренды, но не более 19,3 тысячи рублей в месяц.

При рождении второго и последующих детей компенсация увеличивается до 75% аренды, но не более 33,8 тысячи рублей в месяц.

Компенсация будут давать за каждый прожитый в арендованной квартире месяц.

Как уточнил губернатор, поддержку получат те семьи, в которых:

ребенок родился с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года;

рождение ребенка зарегистрировано в ЗАГСе Севастополя;

обоим родителям (или единственному родителю) не более 35 лет на момент обращения, они являются гражданами РФ и живут в Севастополе;

договор найма жилья заключен официально на срок от полугода.

Расходы за аренду жилья будут компенсироваться семьям с 1 января 2026 года. Подать заявление можно будет дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в любом отделении МФЦ.

источник: РИА Новости Крым

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