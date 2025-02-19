В Севастополе молодёжь соревнуется в конкурсе профессионального мастерства

С 14 по 21 февраля в Севастополе проходят соревнования регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Студенты соревнуются по 24 компетенциям, востребованным на территории региона, а 31 школьник – в состязаниях по 5 компетенциях, самому младшему конкурсанту – 14 лет.

Среди конкурсных направлений: «Бухгалтерский учет», «Дошкольное воспитание», «Дизайн интерьера», «Поварское дело», «Преподавание в младших классах», «Экспедирование грузов», «Художественная роспись по дереву», «Финансы», «Сетевое и системное администрирование», «Туризм», «Медицинский и социальный уход», «Организация экскурсионных услуг», «Ресторанный сервис», «Сметное дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Предпринимательство», «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)», «Малярные и декоративные работы», «Ремесленная керамика», «Веб-технологии», «Облицовка плиткой», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Хлебопечение», «Разработка виртуальных миров».

Мы оцениваем конкурсантов по множеству параметров. Важны навыки формирования тура, навыки подготовки презентации, защиты презентации, навыки работы с клиентом, работа с возражениями, креативность. стрессоустойчивость, стратегическое мышление. Максимальный балл, который ребята могут набрать, – 100 баллов, — рассказал эксперт по компетенции «Туризм» Сергей Емелин.

Навыки по организации экскурсионных услуг ребята демонстрируют на базе музейного комплекса «35-я Береговая батарея».

На базе колледжа сервиса и торговли проходят соревнования по компетенциям «Хлебопечение» и «Ресторанный сервис».

Конкурсные задания довольно сложные, некоторые моменты гораздо выше уровнем, чем Федеральная государственная образовательная программа, то есть это международный уровень. В этом году мы пригласили высокого уровня экспертов: это и представители курорта «Мрия», и шеф-повара, и менеджеры по персоналу. Но мы уверены, что севастопольские ребята покажут хорошие результаты. Кроме того, конкурсанты общаются с экспертами и приглашенными гостями, узнают о перспективах трудоустройства и профессионального развития, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора колледжа сервиса и торговли Илону Смолякову.

В рамках Чемпионатного движения проходит обширная деловая программа по профориентации школьников.

Многие школьники, посетившие нашу площадку в рамках Чемпионата, очень заинтересовались поварским делом и работой в сфере гостеприимства и обслуживания. Такие мероприятия мотивируют ребят выбирать рабочие специальности и поступать в колледжи, — отмечает Илона Смолякова.

Ребята готовят три блока изделий: это слоеные изделия, которые включают в себя классический круассан, круассан с шоколадной начинкой и датскую слойку. Также ребята изготавливают дрожжевой кекс и национальное блюдо.

Эксперты оценивают технологию приготовления теста, соблюдение санитарных, эпидемиологических норм, технико-технологических карт, чистоту на рабочем месте. Ребята работают хорошо, адаптируются на месте. Соревнования для ребят – хороший опыт адаптации на новом рабочем месте, опыт общения между собой. Мы наблюдаем за ними. По итогу с каждым проговорим, разъясним и ответим на все вопросы ребят, – говорит шеф-пекарь курорта «Мрия» Альфия Камалетдинова.

Напомним, в 2023 году Министерством просвещения РФ разработана и реализуется концепция Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, целью которого являются создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя