В Севастополе мошенница предложила полиции 150 тысяч рублей. За свободу

В Севастополе, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинскому району выявили женщину, которая по описанию, указанному в ориентировке, схожа с лицом, причастным к мошенническим действиям.

Сотрудники полиции предложили женщине проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По пути следования в отдел полиции, женщина предложила стражам порядка денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей в обмен на свободу, при этом часть обещанных денег положила в карман сидения служебного автомобиля, не смотря на предупреждение сотрудниками полиции об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Факт дачи взятки должностному лицу задокументирован. Злоумышленница задержана. В результате проведенных мероприятий раскрыт еще ряд преступлений, совершенных данной гражданкой. Женщина, будучи в сговоре со своей напарницей, совершала мошеннические действия в отношении пожилых людей, под предлогом снятия порчи, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

За профессиональные и грамотные действия сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинскому району поощрены денежной премией.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жительницы Волгограда. В настоящее время следствием ей предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия (ч. 3 ст. 291 УК РФ).