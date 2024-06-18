В Севастополе мошенники «изъяли» более 700 тысяч рублей у двух пенсионеров

Днём злоумышленники позвонили 83-летней женщине и сообщили, что её дочь стала виновницей ДТП, а для решения юридических вопросов и оказания медицинской помощи срочно требуется крупная сумма. Введённая в заблуждение пенсионерка отдала более 600 тысяч рублей прибывшему пособнику мошенников.

Второй жертвой аферистов стал 87-летний мужчина, который, думая, что помогает собственной дочери, передал 125 тысяч рублей. Перечислить похищенную сумму кураторам посыльный не успел – возле банкомата он был задержан оперативниками уголовного розыска.

В отношении задержанного курьера возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю