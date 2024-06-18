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В Севастополе мошенники «изъяли» более 700 тысяч рублей у двух пенсионеров

В Севастополе мошенники «изъяли» более 700 тысяч рублей у двух пенсионеров

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:50 18.06.2024

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России в Севастополе задержан очередной участник мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП».

Установлено, что 39-летний местный житель, ранее работавший школьным  учителем истории, подыскал в чате популярного мессенджера работу курьером. Связавшись с анонимным администратором, он узнал, что ему нужно будет забирать деньги у пожилых граждан и перечислять их на подконтрольные мошенникам счета. За свою противоправную деятельность он должен был получать 5 % от похищенной суммы. Мужчина дал согласие сотрудничать с преступниками и похищать деньги своих сограждан, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Днём злоумышленники позвонили 83-летней женщине и сообщили, что её дочь стала виновницей ДТП, а для решения юридических вопросов и оказания медицинской помощи срочно требуется крупная сумма. Введённая в заблуждение пенсионерка отдала более 600 тысяч рублей прибывшему пособнику мошенников.

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Второй жертвой аферистов стал 87-летний мужчина, который, думая, что помогает собственной дочери, передал 125 тысяч рублей. Перечислить похищенную сумму кураторам посыльный не успел – возле банкомата он был задержан оперативниками уголовного розыска.

В отношении задержанного курьера возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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