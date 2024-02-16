В Севастополе мошенники обобрали 77-летнего пенсионера. «Спас дочку» за миллион с лишним

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились четверо граждан в возрасте от 19 до 77 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространённым преступным схемам. Общая сумма материального ущерба составила 1 миллион 580 тысяч рублей.

Самую крупную сумму отдал мошенникам 77-лений севастопольский пенсионер. Он стал жертвой схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

Днём на стационарный телефон 77-летнему пенсионеру позвонил мошенник, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его дочь стала виновницей ДТП. Якобы для освобождения её от уголовной ответственности и урегулирования вопроса с потерпевшей стороной, злоумышленник убедил пожилого мужчину передать прибывшему курьеру все свои сбережения – почти 1,38 миллиона рублей. Позже, когда потерпевший связался с дочерью, понял, что стал жертвой телефонных аферистов, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Идет расследование. Равно как дел о мошенничестве по «банковской схеме». С помощью мессенджеров 19-летней студентке городского вуза и 46-летней воспитателю детского сада позвонили мошенники, представились сотрудниками банков и сообщили, что их деньги с банковских счетов пытаются похитить злоумышленники. Аферисты убедили потерпевших перечислить в общей сложности 191 тысячу рублей на «безопасные» счета.

И еще один случай мошенничества в Севастополе. Сумма, конечно, не такая внушительная, но, все равно, обидно. Мошенник в мессенджере написал 54-летнему автокрановщику от имени его знакомого и попросил срочно одолжить 15 тысяч рублей. Мужчина перечислил указанную сумму на счёт, который ему предоставил злоумышленник, и только потом понял, что его обманули.

Полиция Севастополя призывает граждан быть внимательными, осторожными. Как минимум, читайте про такие случаи. Мошенники используют одни и те же «наработки». К сожалению, пока жертвы попадаются на такие уловки ежедневно.